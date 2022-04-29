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Киберзлоумышленники снова используют для атак электронные письма с вредным вложением

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Киберзлоумышленники снова используют для атак электронные письма с вредным вложением

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Новина українською

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о новой кибератаке на государственные органы Украины. На этот раз она осуществляется посредством рассылки электронных писем по теме "Указ Президента Украины № 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Письма содержат вложения в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины № 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно осуществляли кибератаки на государственные организации Украины. В частности, распространяли опасные электронные письма с темой, связанной с мариупольской Азовсталью.

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В статье: война с Россией
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