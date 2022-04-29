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Ситуация на Днепропетровщине: россияне продолжают обстреливать жилые и хозяйственные постройки

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Ситуация на Днепропетровщине: россияне продолжают обстреливать жилые и хозяйственные постройки

Дніпро Обласний

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Утром 29 апреля общественности сообщили о ситуации в Днепропетровской области.

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"Ночь более или менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки. Во время вражеских обстрелов люди не пострадали. Также наши военные сбили над Днепропетровщиной вражеский беспилотник. Упал в деревне во дворе. Немного задел крышу и окно дома, но все нормально", – отметил Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Также оккупанты попали в одно из сел в Великомихайловской территориальной общине. Попали в жилищный сектор и хозяйственные постройки. Люди целые. Зачем целить в сараи – до сих пор с головой ОВА не можем понять. На территории области оккупационных войск нет", – заявил Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Границы Зеленодольской громады защищены, враг отсутствует. Ночью и ранним утром обстреляли территорию громады. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Люди целые и это главное!", – сказал городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый.

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В статье: война с Россией
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