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Шовковский презентовал благотворительный проект для помощи пострадавшим от войны

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Война оставляет глубокие шрамы

Шовковский презентовал благотворительный проект для помощи пострадавшим от войны

Фото: Facebook

Новина українською

Легенда украинского футбола, а ныне ассистент главного тренера сборной Александр Шовковский сообщил о старте благотворительного проекта для долгосрочной реабилитации жертв войны рф против Украины.

"Хочу презентовать "Понад усе" – благотворительный проект, созданный для долгосрочной реабилитации жертв войны. Как человек, прошедший около десяти операций, я прекрасно понимаю важность правильного восстановления, реабилитации и психологической поддержки.

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Проект уже начал практическую деятельность: врачи консультируют и проводят обследование пострадавших, открыт центр физической реабилитации, создана программа медицинской и психологической помощи военнослужащим, детям, беженцам, внутренне перемещенным лицам.

Война оставляет глубокие шрамы. 8-летний опыт реабилитации пострадавших Донбасса показал, что этот процесс требует особых технических условий, привлечения высококвалифицированных специалистов и стабильного финансирования. Для масштабной реализации нам необходима помощь международных фондов и общественных деятелей", - написал Шовковский на своей странице в Facebook.

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В статье: Александр Шовковский война с Россией
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