Одним Starlink не обошлось. Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall
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FEDOROV
Сегодня, 29 апреля, две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.
Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.
Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации, сообщает Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
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Источник:t.me/zedigital
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