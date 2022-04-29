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Одним Starlink не обошлось. Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall

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Новый владелец Твиттера поддерживает нас в войне с агрессором

Одним Starlink не обошлось. Илон Маск передал Украине станции Tesla Powerwall

FEDOROV

Новина українською

Сегодня, 29 апреля, две амбулатории в Бородянке и в Ирпене получили солнечные панели и системы сохранения энергии Tesla Powerwall.

Эти солнечные батареи и генераторы приобрели большую популярность в Америке. Энергетическая система Powerwall обладает высокой автономностью и обеспечивает резервное питание при отключениях электричества.

Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех областях, которые больше всего пострадали от российской оккупации, сообщает Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

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В статье: война с Россией Starlink Илон Маск Tesla
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Источник:
t.me/zedigital

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