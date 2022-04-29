На сегодня запланирована операция по выводу гражданских с завода Азовсталь

Сегодня, 29 апреля, планируется операция по выводу гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе, об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Офис президента Украины.

В утреннем своде областных администраций также сообщалось о подготовке эвакуации людей из "Азовстали", на данный момент больше подробностей нет.

При этом кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг мариупольской "Азовстали", владимир путин сказал, что гражданские лица могут выйти оттуда, а украинские военные должны сложить оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков.