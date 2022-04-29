Уже 23 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям российской армии в период с 24 февраля по 29 апреля.

Потери личного состава армии России достигли отметки 23 тысяч человек, за четверг ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

Потери россиян в технике:

танков - 986 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 2418 (+29) ед,

артиллерийских систем – 435 (+4) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 73 (+1) ед,

самолетов – 189 (+2) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1695 (+7) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),

специальная техника - 31 (+0),

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Генштаб отмечает, что самые большие потери противника 28 апреля наблюдались на Изюмском направлении.