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Уже 23 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Скоро будет тысяча танков

Уже 23 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям российской армии в период с 24 февраля по 29 апреля.

Потери личного состава армии России достигли отметки 23 тысяч человек, за четверг ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.

Потери россиян в технике:

  • танков - 986 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 2418 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 73 (+1) ед,
  • самолетов – 189 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
  • специальная техника - 31 (+0),
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Генштаб отмечает, что самые большие потери противника 28 апреля наблюдались на Изюмском направлении.

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В статье: война с Россией
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