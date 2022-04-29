Уже 23 тысячи. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Скоро будет тысяча танков
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потерям российской армии в период с 24 февраля по 29 апреля.
Потери личного состава армии России достигли отметки 23 тысяч человек, за четверг ВСУ ликвидировали около 200 оккупантов.
Потери россиян в технике:
- танков - 986 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 2418 (+29) ед,
- артиллерийских систем – 435 (+4) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 73 (+1) ед,
- самолетов – 189 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1695 (+7) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 (+14),
- специальная техника - 31 (+0),
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Генштаб отмечает, что самые большие потери противника 28 апреля наблюдались на Изюмском направлении.
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