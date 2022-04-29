Подоляк: Боевые действия однозначно перенесутся на территорию рф

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что боевые действия однозначно будут перенесены на территорию рф. Об этом он заявил в большое интервью Радио Свобода.

"Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим – шампанское, икра и так далее, – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует рф, она однозначно перенесет боевые действия на территорию рф. Это понятно".

"И не важно, кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать… Безусловно, такие эксцессы на базах ОСН на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти".