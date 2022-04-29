  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Мир обязан". Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины
В тренде

"Мир обязан". Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины

Общие новости
(1 голосов)

И правильно

"Мир обязан". Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Твиттере призвал государства, которые являются партнерами Украины, определиться с гарантиями безопасности.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Мы тогда стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасности Украины, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить".

Напомним, глава украинской делегации в переговорах с рф Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Украина хочет получить от стран-гарантов более жесткие позиции, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне.

Читайте такжеКулеба: Мы перешли в качественную, принципиально новую фазу – перевод ВСУ на натовское оружие, на натовский стандарт

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде