"Мир обязан". Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины
И правильно
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Твиттере призвал государства, которые являются партнерами Украины, определиться с гарантиями безопасности.
"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Мы тогда стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан безопасности Украины, и мы просим государства решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить".
Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 29, 2022
Напомним, глава украинской делегации в переговорах с рф Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Украина хочет получить от стран-гарантов более жесткие позиции, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне.
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