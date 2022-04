"Мир обязан". Кулеба призвал государства определиться с гарантиями безопасности для Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Твиттере призвал государства, которые являются партнерами Украины, определиться с гарантиями безопасности.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.