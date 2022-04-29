В результате ракетного удара россии по Киеву погибла журналистка Радио Свобода
Мы никогда их не простим
Вера Гирич Facebook
В результате ракетного удара рф по Киеву 28 апреля погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Об этом в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.
"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра".
Удары 5 ракетами были нанесены во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:facebook.com/sashdemch
Популярное сейчас
- Источник назвал причину, по которой Цыганков пропускал матчи Динамо
- Маркевич: Последняя хорошая команда Динамо была в 1998 году
- Новый контракт Клоппа, полуфиналы Лиги Европы, МЮ без победы. Главные новости за 28 апреля
- Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2022 в 13:08
Ответить
+1
0
can (Торонто, Львов)
29.04.2022 в 12:56
Ответить
+3
0