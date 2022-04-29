В результате ракетного удара россии по Киеву погибла журналистка Радио Свобода

В результате ракетного удара рф по Киеву 28 апреля погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Об этом в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра".

Удары 5 ракетами были нанесены во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу.