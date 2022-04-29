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В результате ракетного удара россии по Киеву погибла журналистка Радио Свобода

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(2 голосов)

Мы никогда их не простим

В результате ракетного удара россии по Киеву погибла журналистка Радио Свобода

Вера Гирич Facebook

Новина українською

В результате ракетного удара рф по Киеву 28 апреля погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Об этом в Facebook сообщил ее коллега Александр Демченко.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только с утра".

Удары 5 ракетами были нанесены во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в украинскую столицу.

В результате ракетного удара россии по Киеву погибла журналистка Радио Свобода - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
facebook.com/sashdemch

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2022 в 13:08
Та йо...ть вже по тій Москві!!!!
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+1
0
can (Торонто, Львов)
29.04.2022 в 12:56
Гади! Наволоч! Ненавиджу! За все будете вiдповiдати, орки клятi!
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+3
0

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