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ВСУ сбили очередной российский Су-34

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ВСУ сбили очередной российский Су-34

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что украинские воины сбили еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Заметим, что по информации Генштаба, по состоянию на утро 29 апреля было сбито 189 российских самолетов. За предыдущие сутки добавилось два, судя по всему, один из них – именно Су-34 возле Харькова.

Также по информации Синегубова, за минувшие сутки российские оккупационные войска совершили 16 артиллерийских обстрелов, 2 удара реактивными системами залпового огня, а также нанесли один ракетный удар по Харькову.

Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролам, Котлярам, ​​Покотиловке. Уже в пятницу утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники.

За сутки в городе и области от обстрелов погибли 5 мирных жителей, 11 получили ранения.

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В статье: война с Россией
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