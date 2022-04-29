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Не виноватый я – они сами ничего не делали. Депутат Слуги народа – о своем исключении из фракции

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Херсонский персонаж

Не виноватый я – они сами ничего не делали. Депутат Слуги народа – о своем исключении из фракции

Алексей Ковалев

Новина українською

Оставшийся в оккупированном Херсоне народный депутат Алексей Ковалев прокомментировал свое исключение из парламентской фракции: ранее в "Слуге Народа" заявили, что он общается с российскими военными и не участвует в национальном сопротивлении. О своей позиции он рассказал в комментарии для издания hromadske.

Ковалев уточнил, что его исключили именно из фракции, а не партии, ведь членом партии он и не был. Алексей находится на постоянной связи даже после приостановления членства. Он пробыл в Киеве почти две недели, прежде чем выехать в Херсон, и уехал потому, что"не была понятна ни позиции партии, ни позиция фракции" по поводу дальнейшей работы в Верховной Раде.

В Херсон он якобы поехал потому, что там округ, от которого его и избрали народным депутатом по мажоритарной системе. Ковалев уверяет, что не игнорировал заседания, а просто не мог вернуться в Киев, потому что министр реинтеграции Ирина Верещук и другие чиновники не организовали гуманитарный коридор из Херсона.

Ковалев сказал, что в Херсоне занимается исключительно гуманитарными вопросами, но считает, что другие политики бросили "своих избирателей" и уехали во Львов, Киев, Мукачево и так далее.

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В статье: война с Россией Алексей Ковалев
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Источник:
hromadske.ua

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