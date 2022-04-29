Павелко: россияне выпахали на стадионе в Бородянке фашистский символ "V"

Президент УАФ Андрей Павелко вместе с главным тренером сборной Украины, президентом "Колоса" и вице-президентами УАФ посетили пострадавшие от российской армии Гостомель и Бородянку.

"В Гостомеле заехали на центральный стадион, куда попали снаряды оккупантов, но который обязательно будет восстановлен и снова будет принимать матчи местных команд. Увидели собственными глазами разрушенные и сожженные жилые дома. Здесь россияне убивали и калечили жизнь многих людей.

Как и в Гостомеле, улицы Бородянки переполнены свидетельствами многочисленных преступлений российских оккупантов. Эти дикари только для забавы выпахали на поле центрального стадиона, где в мирное время мы проводили матчи ежегодного международного турнира им. В. Банникова, фашистский символ "V". Кроме того, орки вырыли рядом блиндажи и пытались БТРами уничтожить соседнее поле с искусственным покрытием. Не удалось.

В общем, в Бородянке очень много разрушений, но поселок выстоял благодаря храбрости наших воинов, получив два мощных символа-оберега. Это простреленный российскими пулями и осколками, но уцелевший памятник Тарасу Шевченко в центре поселка, и фигурка петушка, устоявшая на кухонном шкафчике разбомбленного жилого дома. И здесь нет никакой случайности. Такие символы являются нашей твердой верой в то, что Украина выдержит тяжелые испытания и обязательно будет праздновать победу над тупой русской ордой", – написал Павелко в своем Facebook, прикрепив фото зверств рашистов.