Выстрелом в голову. В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта
Земля стекловатой
ГУР
Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля скрылся местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.
Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время он работал директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы Павел не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека.
После оккупации Новоайдара он предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами. Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии рф.
В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.
Популярное сейчас
- Источник назвал причину, по которой Цыганков пропускал матчи Динамо
- Маркевич: Последняя хорошая команда Динамо была в 1998 году
- Реал надоел, Зинченко вновь важен, Клопп нашел форварда, а Эмери его потерял. Аудиомнение #142
- Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Фастову
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО