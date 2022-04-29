Выстрелом в голову. В Новоайдаре нашли убитым местного коллаборанта

Во временно оккупированном пгт Новоайдар (Луганская область) 25 апреля скрылся местный коллаборант Павел Шароградский. Вскоре предателя обнаружили убитым выстрелом в голову и ранениями на теле.

Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Одно время он работал директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь". Никакого бизнеса или высокодоходной работы Павел не имел, впрочем, представлял себя как высокообеспеченного человека.

После оккупации Новоайдара он предложил новым "хозяевам" свои услуги. Предоставлял врагу информацию о патриотах, участниках АТО/ООС, членах их семей и о сотрудниках местной администрации с проукраинскими взглядами. Был похищен из помещения Щастинской РГА, где участвовал в "совещании" с лицами в балаклавах и военной форме армии рф.

В отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Выясняются обстоятельства, причины и мотивы происшествия.