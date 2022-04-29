Военная администрация просит студентов, женщин с детьми и пожилых пока не возвращаться в Киев
Стоит прислушаться
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Киевская военная администрация выступила с новым заявлением:
"Дорогие киевляне! Сегодня заметно оживилась жизнь столицы, все больше людей на улицах, машин на дорогах. Пока непосредственной угрозы захвата столицы – нет. Впрочем, угроза для Киева не исчезла! Вчерашние ракетные удары являются подтверждением. Вчера произошло частичное разрушение 1 и 2 этажей двадцатипятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием".
"В 21:25 пожар ликвидирован. В доме люди не проживали, а потому погибших нет. Пострадали 10 человек, спасены 5 человек. Учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории россии, а также риторикой путинских пропагандистов, можно сказать, что такая угроза наоборот возросла. Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков!"
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