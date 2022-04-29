Штурмовики украинской разведки освободили стратегически важное село под Харьковом

Командование Сухопутных войск ВСУ сообщает, что силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины было освобождено от российских оккупантов село Руськая Лозовая Харьковской области.

Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода во времена оккупации враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова, говорится в официальном сообщении.

Сообщается, что освобождение происходило под руководством командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерала-полковника Александра Сырского. В настоящее время Руськая Лозовая полностью находится под контролем ВСУ.

Отметим, что село, население которого до войны составляло более 5 тысяч жителей, расположено в 20 километрах от Харькова.