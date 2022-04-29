Сегодня - годовщина первого матча в истории сборной Украины. Назовите состав за пять минут - КВИЗ

29 апреля 1992 года сборная Украины сыграла свой первый матч. На поле ужгородского "Авангарда" сине-желтые встретились со сборной Венгрии. И хотя поединок завершился поражением со счетом 1:3, однако значение этого события переоценить сложно.

В расширенный список тогда вошел 41 игрок, а на поле вышли семь представителей Черноморца, четверо игроков Динамо, двое – Шахтера и один представитель Днепра. К слову, автором исторического первого гола стал вышедший на замену футболист.

Вспоминая тот матч, предлагаем попробовать назвать состав сборной Украины. Для того, чтобы вписать 15 фамилий, у вас есть пять минут. Имена писать не нужно. Ответы можно писать как на украинском, так и на русском языке.