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На парад 9 мая к путину не приедет даже лукашенко

Общие новости
(1 голосов)

Парад пройдет только для путина

На парад 9 мая к путину не приедет даже лукашенко

Новина українською

День Победы 9 мая президент россии владимир путин будет отмечать в одиночестве – в Москву не приедет даже самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - сказал Песков.

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Также Песков опроверг информацию о якобы запланированном визите президента Палестины Махмуда Аббаса, о чем раньше писали некоторые росСМИ.

В Минобороны россии сообщили, что в параде в честь 77-летия Победы во Второй мировой войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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Комментарии (3)
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Черноморчик (Одесса )
29.04.2022 в 17:31
Надо было талибов позвать !
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0
0
Дон Купер (Хмельницький)
29.04.2022 в 17:23
А що навіть з Еритреї відмовилися приїхати? Дожилися мокшаньці, вже ніхто в світі не хоче з ними мати справи.
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avatar
Extrim4ik (Extreme)
29.04.2022 в 17:01
А что за парад? Парад 200-тых ?
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+1
0

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