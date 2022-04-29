На парад 9 мая к путину не приедет даже лукашенко

День Победы 9 мая президент россии владимир путин будет отмечать в одиночестве – в Москву не приедет даже самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря путина Дмитрия Пескова.

"На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", - сказал Песков.

Также Песков опроверг информацию о якобы запланированном визите президента Палестины Махмуда Аббаса, о чем раньше писали некоторые росСМИ.

В Минобороны россии сообщили, что в параде в честь 77-летия Победы во Второй мировой войне примут участие 11 тысяч военнослужащих, 131 единица вооружения, военной и специальной техники, а также 77 самолетов и вертолетов.