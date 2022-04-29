В Одессе на 1 мая будет введен "затяжной" комендантский час

Решением местных властей длительный комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.

Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года, - говорится в сообщении.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.