В Одессе на 1 мая будет введен "затяжной" комендантский час
С вечера 1 мая до утра 3 мая
Фото: Reuters
Решением местных властей длительный комендантский час в Одессе начнется в 22:00 1 мая и завершится 05:00 3 мая.
Об этом сообщает Одесская областная военная администрация.
"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22 часов 00 минут 1 мая 2022 года до 05 часов 00 минут 3 мая 2022 года, - говорится в сообщении.
Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.
На другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.
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