Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами
Интересное развитие событий
фото из свободных источников
В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области) произошла перестрелка между военными рф чеченской и бурятской национальности.
В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны.
Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, сообщает ГУР Минобороны.
Отмечается, что причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправные" условия с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тем, кто пытается отступать.
Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "прибыль" от мародерства получают те же чеченцы.
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