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Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами

Общие новости
(3 голосов)

Интересное развитие событий

Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами

фото из свободных источников

Новина українською

В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области) произошла перестрелка между военными рф чеченской и бурятской национальности.

В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны.

Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, сообщает ГУР Минобороны.

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Отмечается, что причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправные" условия с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тем, кто пытается отступать.

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "прибыль" от мародерства получают те же чеченцы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР МО Украины

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.04.2022 в 17:02
Я бачив, унітаз новий не поділили...
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Extrim4ik (Extreme)
29.04.2022 в 17:00
Аж интересно, это фантазия чья-то или правда ?
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