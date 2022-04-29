Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами

В оккупированной Киселевке (Чернобаевская сельская община Херсонской области) произошла перестрелка между военными рф чеченской и бурятской национальности.

В ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны.

Точное количество раненых и погибших пока неизвестно, сообщает ГУР Минобороны.

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Отмечается, что причины межэтнического конфликта заключаются в нежелании бурятов вести наступательные боевые действия и "неравноправные" условия с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов". Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть открывать огонь по тем, кто пытается отступать.

Еще одна причина – неравномерность распределения награбленного. Основную "прибыль" от мародерства получают те же чеченцы.