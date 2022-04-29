Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц PzH 2000 для Украины
Ранее о поставках тяжелого вооружения говорил Бундестаг
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Правительство Германия изучает возможность поставки самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 для Украины.
Как сообщает издание Welt, рассматривается несколько вариантов помощи.
По данным издания, Украине могут передать самоходные артиллерийские установки со складов бундесвера. Возможно, в схеме будут задействованы также Нидерланды и Италия.
Об этом изданию сообщил представитель немецкого Минобороны.
В то же время сообщается, что у Германии из 119 гаубиц, находящихся на вооружении, только 40 в настоящее время в рабочем состоянии. Недавно Берлин согласился обучать украинских военных работе с этими системами.
Ранее сообщалось, что Бундестаг одобрил поставки тяжелых вооружений для Украины, которые нужны, чтобы деоккупировать занятые российской армией территории.
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