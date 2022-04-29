Российский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами
Защитники Украины при обстреле не пострадали
википедия
Сегодня, 29 апреля, российский военный вертолет обстрелял украинскую территорию в Сумской области неуправляемыми ракетами.
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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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