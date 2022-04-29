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Российский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

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Защитники Украины при обстреле не пострадали

Российский вертолет обстрелял Сумщину неуправляемыми ракетами

википедия

Новина українською

Сегодня, 29 апреля, российский военный вертолет обстрелял украинскую территорию в Сумской области неуправляемыми ракетами.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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В статье: война с Россией
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