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Данилов: Оружие США изменит позицию сторон, но не так быстро, как хочется

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Сейчас идет тренировка большого количества наших военных

Данилов: Оружие США изменит позицию сторон, но не так быстро, как хочется

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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что новое оружие, которое будет предоставлено Украине США, изменит позиции сторон на войне.

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"Оно (оружие США – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы.

Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы.

Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен.

Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране".

Уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран, - сказал Данилов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Радіо Свобода

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