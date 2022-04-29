Данилов: Оружие США изменит позицию сторон, но не так быстро, как хочется
Сейчас идет тренировка большого количества наших военных
Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что новое оружие, которое будет предоставлено Украине США, изменит позиции сторон на войне.
"Оно (оружие США – ред.) обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы.
Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Это новое оружие, к нему нужно привыкнуть, нужно научиться им пользоваться. Сейчас проходят эти процессы.
Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. Если еще 2-3 недели каждый день просили "Дайте нам тяжелое оружие", то на сегодняшний день этот вопрос уже решен.
Сейчас следующий этап, когда наши военные будут натренированы, пользоваться этим оружием. Я считаю, это будет большая помощь нашей стране".
Уже в ближайшее время враг на себе почувствует оружие, которое ВСУ получили от США, Великобритании и других стран, - сказал Данилов.
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