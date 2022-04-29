Фильтрация, тотальный контроль и гетто: оккупанты раздают мариупольцам новые правила жизни
Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы"
ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА
Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", которые на самом деле являются своеобразными "правилами жизни" в оккупации.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Данная бумажка показывает все реалии настоящего и будущего Мариуполя во время оккупации.
Оккупанты сообщают, что все жители должны проходить фильтрацию (захватчики это называют "верификация"). Она обязательна для всех. Не только для выезжающих из Мариуполя, но и для тех, кто хочет ехать даже в оккупированный Донецк.
Также, согласно листовке, перевести безналичные деньги в наличные невозможно.
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