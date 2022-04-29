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Фильтрация, тотальный контроль и гетто: оккупанты раздают мариупольцам новые правила жизни

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Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы"

Фильтрация, тотальный контроль и гетто: оккупанты раздают мариупольцам новые правила жизни

ФОТО З TELEGRAM АНДРЮЩЕНКА

Новина українською

Российские оккупанты начали распространять в Мариуполе листовки под названием "Основные вопросы", которые на самом деле являются своеобразными "правилами жизни" в оккупации.

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Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Данная бумажка показывает все реалии настоящего и будущего Мариуполя во время оккупации.

Оккупанты сообщают, что все жители должны проходить фильтрацию (захватчики это называют "верификация"). Она обязательна для всех. Не только для выезжающих из Мариуполя, но и для тех, кто хочет ехать даже в оккупированный Донецк.

Также, согласно листовке, перевести безналичные деньги в наличные невозможно.

Фильтрация, тотальный контроль и гетто: оккупанты раздают мариупольцам новые правила жизни - изображение 1
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В статье: война с Россией
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