Испанский военный корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины

Испанский военный корабль "Изабель" прибыл в польский порт Гдыня, на нем доставили около 200 тонн военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовку в четверг, 28 апреля, подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей.

Испанский военный корабль покинул базу Рота недалеко от Кадиса 22 апреля..

Помимо боеприпасов и других материалов, в поставку Украине от Испании входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об изменении позиции по поставкам вооружений в Украину. Чиновник также анонсировал поставку наступательного вооружения.