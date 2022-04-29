Испанский военный корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины
Процесс поставлен на поток
El Pais
Испанский военный корабль "Изабель" прибыл в польский порт Гдыня, на нем доставили около 200 тонн военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовку в четверг, 28 апреля, подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей.
Испанский военный корабль покинул базу Рота недалеко от Кадиса 22 апреля..
Помимо боеприпасов и других материалов, в поставку Украине от Испании входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.
Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об изменении позиции по поставкам вооружений в Украину. Чиновник также анонсировал поставку наступательного вооружения.
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