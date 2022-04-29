  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Испанский военный корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины
В тренде

Испанский военный корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины

Общие новости
(1 голосов)

Процесс поставлен на поток

Испанский военный корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины

El Pais

Новина українською

Испанский военный корабль "Изабель" прибыл в польский порт Гдыня, на нем доставили около 200 тонн военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Информацию о прибытии логистического корабля в порт Польши и швартовку в четверг, 28 апреля, подтвердил пресс-секретарь 3-й флотилии кораблей.

Читайте такжеОфициально: Конгресс США поддержал ленд-лиз для Украины

Испанский военный корабль покинул базу Рота недалеко от Кадиса 22 апреля..

Помимо боеприпасов и других материалов, в поставку Украине от Испании входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.

Напомним, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил об изменении позиции по поставкам вооружений в Украину. Чиновник также анонсировал поставку наступательного вооружения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Украина

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде