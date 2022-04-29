Посол Великобритании вернулась в Киев
Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения россии
фото из свободных источников
Посол Великобритании в Украине вернулась в Киев.
Об этом сообщила сама Мелинда Симмонс.
"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" - написала она в Twitter.
Напомним, что Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения россии.
It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022
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