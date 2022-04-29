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Посол Великобритании вернулась в Киев

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Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения россии

Посол Великобритании вернулась в Киев

фото из свободных источников

Новина українською

Посол Великобритании в Украине вернулась в Киев.

Об этом сообщила сама Мелинда Симмонс.

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"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" - написала она в Twitter.

Напомним, что Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения россии.

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В статье: война с Россией
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