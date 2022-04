Посол Великобритании вернулась в Киев

Посол Великобритании в Украине вернулась в Киев.

Об этом сообщила сама Мелинда Симмонс.

"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве" - написала она в Twitter.

Напомним, что Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения россии.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz