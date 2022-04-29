Заблудился и прятался. В Киевской области задержали российского пулеметчика
Оказалось, что свои его просто бросили
Нацполиция Украины продолжает проводить отработку освобожденных от оккупантов территорий в Киевской области.
Так, в селе Остролучье Барышевской ОТГ задержали российского пулеметчика, который заблудился во время пребывания в Киевской области оккупационных войск и затем скрывался.
21-летний уроженец Татарстана - пулеметчик механизированной бригады - признался, что сначала заблудился, а затем оказалось, что "вторая армия мира" его просто покинула.
Оккупант был задержан и передан в региональное управление Службы безопасности Украины.
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Источник:Національна поліція України
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