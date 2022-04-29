"Слава Богу, что у нас диктатура". Лукашенко ответил на критику и сказал, что в Беларуси властвует "порядок"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на критику, которая сыпется на него из-за тесных связей с путиным и уничтожения демократии.

Лукашенко заявил, что без диктатуры в стране "ходили бы голытьбой".

"Вот и вся демократия! Слава Богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой", - заявил Лукашенко, сравнивая Беларусь с Литвой, Латвией и Польшей.

По мнению диктатора, у этих стран нет соли, но власти не обращаются за помощью к Беларуси.

Отметим, что Лукашенко предоставил территорию своей страны россиянам для атаки Украины.