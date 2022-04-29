Великобритания: путин планирует использовать парад девятого мая для мобилизации резервов

Министр вооруженных сил Великобритании раскрыл планы россии, которая попытается использовать парад девятого мая для мобилизации резервов. Это возможность для путина поднять население для борьбы с мировым нацистским режимом.

"Я не удивлюсь... если путин, вероятно, собирается объявить, что сейчас россия в состоянии войны с нацистами всего мира, и им необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", - сказал министр вооруженных сил Великобритании Уоллес.

Добавим, что ранее пресс-секретарь путина Сергей Песков заявил, что на девятое мая россия не будет приглашать к себе мировых лидеров.