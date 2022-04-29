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Великобритания: путин планирует использовать парад девятого мая для мобилизации резервов

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Для последнего удара по Украине

Великобритания: путин планирует использовать парад девятого мая для мобилизации резервов

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UA-Футбол
Новина українською

Министр вооруженных сил Великобритании раскрыл планы россии, которая попытается использовать парад девятого мая для мобилизации резервов. Это возможность для путина поднять население для борьбы с мировым нацистским режимом.

"Я не удивлюсь... если путин, вероятно, собирается объявить, что сейчас россия в состоянии войны с нацистами всего мира, и им необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", - сказал министр вооруженных сил Великобритании Уоллес.

Добавим, что ранее пресс-секретарь путина Сергей Песков заявил, что на девятое мая россия не будет приглашать к себе мировых лидеров.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Daily Mail

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