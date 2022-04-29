Великобритания: путин планирует использовать парад девятого мая для мобилизации резервов
Для последнего удара по Украине
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Министр вооруженных сил Великобритании раскрыл планы россии, которая попытается использовать парад девятого мая для мобилизации резервов. Это возможность для путина поднять население для борьбы с мировым нацистским режимом.
"Я не удивлюсь... если путин, вероятно, собирается объявить, что сейчас россия в состоянии войны с нацистами всего мира, и им необходимо провести массовую мобилизацию русского народа", - сказал министр вооруженных сил Великобритании Уоллес.
Добавим, что ранее пресс-секретарь путина Сергей Песков заявил, что на девятое мая россия не будет приглашать к себе мировых лидеров.
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