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Шериф Вернидуба, который защищает родную страну от оккупантов, снова стал чемпионом Молдовы

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20-е чемпионство для Шерифа

Шериф Вернидуба, который защищает родную страну от оккупантов, снова стал чемпионом Молдовы

twitter.com/VZverov

Новина українською

Тираспольский "Шериф" досрочно гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне.

Сегодня тираспольская команда обыграла "Динамо-Авто" (3:0) в 26-м туре национального первенства и стала недосягаема для конкурентов.

Команда 56-летнего украинского специалиста Юрия Вернидуба стала чемпионом Молдовы уже в 20-й раз в своей истории. "Шериф" остается самым титулованным клубом Молдовы. На счету тираспольцев 39 завоеванных трофеев за 25 лет существования клуба.

Напомним, что сам Вернидуб после начала полномасштабного вторжения российских войск сразу вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, где сейчас защищает родную страну от оккупантов.

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В статье: Юрий Вернидуб Шериф (Тирасполь)
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