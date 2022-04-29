Шериф Вернидуба, который защищает родную страну от оккупантов, снова стал чемпионом Молдовы

Тираспольский "Шериф" досрочно гарантировал себе чемпионский титул в текущем сезоне.

Сегодня тираспольская команда обыграла "Динамо-Авто" (3:0) в 26-м туре национального первенства и стала недосягаема для конкурентов.

Команда 56-летнего украинского специалиста Юрия Вернидуба стала чемпионом Молдовы уже в 20-й раз в своей истории. "Шериф" остается самым титулованным клубом Молдовы. На счету тираспольцев 39 завоеванных трофеев за 25 лет существования клуба.