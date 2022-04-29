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Красивый фейерверк. 30-я мехбригада показала, как уничтожает тяжелую технику оккупантов - ВИДЕО

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Батарея Ураганов с сопутствующей техникой и обслугой взлетела на воздух

Красивый фейерверк. 30-я мехбригада показала, как уничтожает тяжелую технику оккупантов - ВИДЕО

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Воины 30-й отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показали, как после огневого поражения уничтожили несколько единиц техники русских оккупантов.

Среди уничтоженной техники была батарея Ураганов БМ-27, пять единиц ТЗМ и две единицы военной автомобильной техники, а также немало боеприпасов.

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"Купа металла и фейерверков", – говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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