Красивый фейерверк. 30-я мехбригада показала, как уничтожает тяжелую технику оккупантов - ВИДЕО

Воины 30-й отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского показали, как после огневого поражения уничтожили несколько единиц техники русских оккупантов.

Среди уничтоженной техники была батарея Ураганов БМ-27, пять единиц ТЗМ и две единицы военной автомобильной техники, а также немало боеприпасов.

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"Купа металла и фейерверков", – говорится в сообщении.