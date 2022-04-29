В Мариуполе оккупанты начали выдавать свидетельства о рождении так называемой "ДНР"
Лишают детей будущего
Getty Images/Global Images Ukraine
В Мариуполе российские оккупанты начали выдавать новорожденным детям свидетельства о рождении так называемой "ДНР".
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
В частности, 23 апреля такой "документ" был выдан новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.
Фактически выдачей этой бумажки ребенка лишили любого гражданства.
Денисова отмечает, что такие действия рф нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка.
Также она призвала граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства.
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