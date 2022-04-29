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В Мариуполе оккупанты начали выдавать свидетельства о рождении так называемой "ДНР"

Общие новости
(1 голосов)

Лишают детей будущего

В Мариуполе оккупанты начали выдавать свидетельства о рождении так называемой "ДНР"

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Мариуполе российские оккупанты начали выдавать новорожденным детям свидетельства о рождении так называемой "ДНР".

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

В частности, 23 апреля такой "документ" был выдан новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.

Фактически выдачей этой бумажки ребенка лишили любого гражданства.

Денисова отмечает, что такие действия рф нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка.

Также она призвала граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства.

В Мариуполе оккупанты начали выдавать свидетельства о рождении так называемой "ДНР" - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
29.04.2022 в 21:09
***Також вона закликала громадян України у тимчасово окупованому Маріуполі не наражатись на ганебний вплив російської пропаганди та захистити право своїх дітей на збереження індивідуальності та українського громадянства. *** пропаганда здесь уже не причём. Простых людей оставили один на один с оккупантами. Это уже не только в Мариуполе . В Запорожской области тоже настойчиво рекомендуют регистрировать детей ,. как рождённых на территории россии , уже вводят рубли , открывается супермаркет какой-то их, на подходе открытие банка. Это уже не пропаганда. Это уже хозяйничество во всю, они тут себя чувствуют хозяевами, пока наши депутаты рассказывают не поддаваться на пропаганду. Денег нет, работы нет , никакой защиты нет , они могут сделать с любым человеком, что захотят , но ....вы держитесь, главное пропаганде не поддавайтесь. В начале апреля обещали , что как только получат оружие от запада в начале мая ,так сразу пойдут нас освобождать. Сейчас уже говорят , что оружие только в конце мая будет , а бои не раньше середины июня... Складывается ощущение , что они понятия не имеют , как вернуть то, что захватили после 24 февраля
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