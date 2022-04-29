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Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Запорожской и Днепропетровской областях

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На Запорожье в результате обстрелов погибла женщина

Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в Запорожской и Днепропетровской областях

Запорізька ОВА

Новина українською

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях.

Так, по сообщениям главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, оккупанты 6 раз за сутки обстреляли Зеленодольскую общину.

Под удары "Ураганов" попали также села Большая Костромка и Малая Костромка. Повреждены несколько жилых домов. Люди не пострадали.

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Также Запорожская ОВА сообщает, что за прошедшие сутки были зафиксированы обстрелы в поселках на территории Камышеватской и Гуляйпольской территориальных общин.

Повреждены жилые дома местных жителей и гражданская инфраструктура. Обстреливая мирных жителей, оккупанты попали по зданию спального корпуса интерната Камышеватской общины.

В результате вражеского обстрела гражданской инфраструктуры Камышеватской ТО пострадавших нет. Однако в Гуляйпольской ТО пожилая женщина погибла от осколочных ранений.

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В статье: война с Россией
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