На Киевщине нацполиция конфисковала у селянина российскую РСЗО Торнадо-С
В хозяйстве все сгодится
Нацполиция Украины продолжает проводить отработку освобожденных от оккупантов территорий в Киевской области.
Так, в ходе отработки местности работники полиции обнаружили два автомобиля российских оккупантов: "Камаз" и "Урал", а также боевую машину пехоты БМП-2 и танк Т-72. Техника агрессора пополнила автопарк Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, оперативники узнали о том, что 25-летнем жителе Броварского района, который в помещении ангара незаконно хранил оставленные технику и боекомплекты оккупантов.
В указанный адрес вызвали следственно-оперативную группу полиции. Разоблаченный арсенал и поврежденный "Торнадо-С" полицейские также передали в распоряжение украинским военным.
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