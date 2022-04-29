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На Киевщине нацполиция конфисковало у селянина российскую РСЗО Торнадо-С

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В хозяйстве все сгодится

На Киевщине нацполиция конфисковало у селянина российскую РСЗО Торнадо-С

Новина українською

Нацполиция Украины продолжает проводить отработку освобожденных от оккупантов территорий в Киевской области.

Так, в ходе отработки местности работники полиции обнаружили два автомобиля российских оккупантов: "Камаз" и "Урал", а также боевую машину пехоты БМП-2 и танк Т-72. Техника агрессора пополнила автопарк Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, оперативники узнали о том, что 25-летнем жителе Броварского района, который в помещении ангара незаконно хранил оставленные технику и боекомплекты оккупантов.

В указанный адрес вызвали следственно-оперативную группу полиции. Разоблаченный арсенал и поврежденный "Торнадо-С" полицейские также передали в распоряжение украинским военным.

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В статье: война с Россией
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