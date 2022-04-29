  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вместе с вагонами. В Донецкой области взорван железнодорожный мост через Северский Донец
В тренде

Вместе с вагонами. В Донецкой области взорван железнодорожный мост через Северский Донец

Общие новости
(1 голосов)

Партизанская война продолжается

Вместе с вагонами. В Донецкой области взорван железнодорожный мост через Северский Донец

facebook.com/usofcom

Новина українською

На севере Донецкой области сегодня, 29 апреля, подорвали железнодорожный мост через Северский Донец на пути из Лимана в Славянск между Райгородком и Брусино.

При этом, как сообщают местные ТГ-каналы, мост подорвали вместе с вагонами.

Читайте такжеВоины ССО подорвали железнодорожный мост в тылу врага

Позже данную информацию в комментарии Громадському подтвердили в пресс-службе ООС.

Отмечается, что Лиман сейчас находится в эпицентре боев на Донбассе. Поселок Райгородок расположен к северо-востоку от Славянска.

Также напомним, что вчера возле оккупированного Мелитополя Запорожской области воины ООС взорвали мост, по которому россияне везли оружие из Крыма.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде