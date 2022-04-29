Вместе с вагонами. В Донецкой области взорван железнодорожный мост через Северский Донец

На севере Донецкой области сегодня, 29 апреля, подорвали железнодорожный мост через Северский Донец на пути из Лимана в Славянск между Райгородком и Брусино.

При этом, как сообщают местные ТГ-каналы, мост подорвали вместе с вагонами.

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Позже данную информацию в комментарии Громадському подтвердили в пресс-службе ООС.

Отмечается, что Лиман сейчас находится в эпицентре боев на Донбассе. Поселок Райгородок расположен к северо-востоку от Славянска.

Также напомним, что вчера возле оккупированного Мелитополя Запорожской области воины ООС взорвали мост, по которому россияне везли оружие из Крыма.