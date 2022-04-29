Экс-депутат Олег Ляшко написал заявление в военкомат - ФОТО
Ну теперь победа точно будет за нами
фото из свободных источников
Бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал заявление с просьбой принять его в ряды ВСУ.
Об этом сам Ляшко сообщил в Фейсбуке.
"Нет выше чести, чем защищать родную Украину", - написал Ляшко, добавив фото заявления в военкомат.
Будет ли Ляшко призван на службу, пока что неизвестно.
Интересно, что буквально вчера Ляшко попал в ДТП в Киеве. В машину экс-депутата, как он заявлял, врезалось авто сотрудников СБУ, при этом грубо нарушив ПДД. При этом, сам Ляшко в этом ДТП, по его словам, сломал руку и получил сотрясение мозга.
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