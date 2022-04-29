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Экс-депутат Олег Ляшко написал заявление в военкомат - ФОТО

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Ну теперь победа точно будет за нами

Экс-депутат Олег Ляшко написал заявление в военкомат - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

Бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал заявление с просьбой принять его в ряды ВСУ.

Об этом сам Ляшко сообщил в Фейсбуке.

"Нет выше чести, чем защищать родную Украину", - написал Ляшко, добавив фото заявления в военкомат.

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Будет ли Ляшко призван на службу, пока что неизвестно.

Интересно, что буквально вчера Ляшко попал в ДТП в Киеве. В машину экс-депутата, как он заявлял, врезалось авто сотрудников СБУ, при этом грубо нарушив ПДД. При этом, сам Ляшко в этом ДТП, по его словам, сломал руку и получил сотрясение мозга.

Экс-депутат Олег Ляшко написал заявление в военкомат - ФОТО - изображение 1

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В статье: война с Россией
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