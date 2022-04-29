Экс-депутат Олег Ляшко написал заявление в военкомат - ФОТО

Бывший нардеп, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал заявление с просьбой принять его в ряды ВСУ.

Об этом сам Ляшко сообщил в Фейсбуке.

"Нет выше чести, чем защищать родную Украину", - написал Ляшко, добавив фото заявления в военкомат.

Будет ли Ляшко призван на службу, пока что неизвестно.

Интересно, что буквально вчера Ляшко попал в ДТП в Киеве. В машину экс-депутата, как он заявлял, врезалось авто сотрудников СБУ, при этом грубо нарушив ПДД. При этом, сам Ляшко в этом ДТП, по его словам, сломал руку и получил сотрясение мозга.