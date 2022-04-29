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Американская РСЗО M270 впервые отработала по оккупантам в Донецкой области

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Уже в деле

Американская РСЗО M270 впервые отработала по оккупантам в Донецкой области

uk.wikipedia.org

Новина українською

В четверг, 28 апреля, американская реактивная система залпового огня M270 MLRS впервые ударила по оккупантам в Донецкой области.

Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в своем Telegram-канале.

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M270 MLRS может уничтожать военные цели на расстоянии до 120 километров.

"Из Сумщины расстояние до Курска 100 км, до Брянска тоже 100 км. А из Харьковщины до Белгорода вообще 20 км", – намекают Черные Запорожцы.

M270 MLRS - это американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе, предназначенная для выполнения боевых заданий в любое время суток и в разных погодных условиях. Применяется для поражения и уничтожения с закрытых огневых позиций на расстояниях до 120 км, площадь поражения до 25 га.

О том, что такое M270 MLRS можно увидеть в данном видео.

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В статье: война с Россией
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