Американская РСЗО M270 впервые отработала по оккупантам в Донецкой области
Уже в деле
uk.wikipedia.org
В четверг, 28 апреля, американская реактивная система залпового огня M270 MLRS впервые ударила по оккупантам в Донецкой области.
Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в своем Telegram-канале.
M270 MLRS может уничтожать военные цели на расстоянии до 120 километров.
"Из Сумщины расстояние до Курска 100 км, до Брянска тоже 100 км. А из Харьковщины до Белгорода вообще 20 км", – намекают Черные Запорожцы.
M270 MLRS - это американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе, предназначенная для выполнения боевых заданий в любое время суток и в разных погодных условиях. Применяется для поражения и уничтожения с закрытых огневых позиций на расстояниях до 120 км, площадь поражения до 25 га.
О том, что такое M270 MLRS можно увидеть в данном видео.
Популярное сейчас
- Заблудился и прятался. В Киевской области задержали российского пулеметчика
- Риски ирисок. Прогресс Миколенко на фоне борьбы Эвертона за выживание
- Штурмовики украинской разведки освободили стратегически важное село под Харьковом
- российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО