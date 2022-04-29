Начались учения украинских солдат под руководством инструкторов из США

Пентагон сообщает о том, что сегодня, 29-го апреля, начался процесс обучения военнослужащих Украины обращению с западными радарами и бронетехникой в ФРГ. Украинские военные учатся под руководством американских инструкторов.

Отметим, что вчера, 28-го апреля, в США приняли закон ленд-лиза. Осталось дождаться подписи президента Джо Байдена.