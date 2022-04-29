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Начались учения украинских солдат под руководством инструкторов из США

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Учение - а дальше в бой

Начались учения украинских солдат под руководством инструкторов из США

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пентагон сообщает о том, что сегодня, 29-го апреля, начался процесс обучения военнослужащих Украины обращению с западными радарами и бронетехникой в ФРГ. Украинские военные учатся под руководством американских инструкторов.

Отметим, что вчера, 28-го апреля, в США приняли закон ленд-лиза. Осталось дождаться подписи президента Джо Байдена.

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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