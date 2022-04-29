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ОТГ "Схід": За сутки уничтожены 173 оккупанта и больше 20 единиц техники

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За сутки отбито 4 атаки россиян

ОТГ "Схід": За сутки уничтожены 173 оккупанта и больше 20 единиц техники

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" озвучила результаты противостояния с российскими оккупантами за 29 апреля.

За сутки российские фашистские войска совершили 4 атаки, при этом потеряв 173 человека личного состава.

Также нашими воинами было уничтожено:

  • танки – 4
  • БМП – 5
  • БТР – 2
  • АТТ – 13
  • артиллерийских систем – 5
  • минометных расчетов – 2
  • БПЛА – 5

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В статье: война с Россией
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