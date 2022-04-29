ОТГ "Схід": За сутки уничтожены 173 оккупанта и больше 20 единиц техники
За сутки отбито 4 атаки россиян
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Оперативно-тактическая группировка "Восток" озвучила результаты противостояния с российскими оккупантами за 29 апреля.
За сутки российские фашистские войска совершили 4 атаки, при этом потеряв 173 человека личного состава.
Также нашими воинами было уничтожено:
- танки – 4
- БМП – 5
- БТР – 2
- АТТ – 13
- артиллерийских систем – 5
- минометных расчетов – 2
- БПЛА – 5
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
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