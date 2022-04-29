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Зеленский: Жесткая ситуация в Харьковской области. Но у наших есть тактические успехи

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Зеленский: Жесткая ситуация в Харьковской области. Но у наших есть тактические успехи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский подбил очередные сутки полномасштабной войны с россией. Глава державы начал с фронта – там есть участки с обострением.

"Жесткая ситуация в Харьковской области. Но у наших военных, у наших разведчиков есть важные тактические успехи.

На Донбассе постоянные жестокие бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что россия хочет сделать эту территорию безлюдной.

В Мариуполе, который был одним из самых развитых в регионе, русский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части, которую они, к сожалению, контролируют, циничнее того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", - сказал Владимир Зеленский.

Еще одна горячая тема последних суток – дефицит топлива на отечественных АЗС. Оккупанты бьют по складам хранения топлива, поэтому бензин и дизель резко стали роскошью.

"Правительство Украины рассмотрело вопрос ликвидации дефицита на рынке горючего. Очереди и рост цен на заправках есть во многих областях. Оккупанты целенаправленно уничтожают инфраструктуру для производства, поставки и хранения горючего, блокируют наши порты. В течение недели-двух будет обеспечена такая система поставки горючего в Украину, которая сможет не допускать дефицита", – подчеркнул президент.

Также в своем обращении Зеленский коснулся дипломатического фронта и поблагодарил посольства, возобновившие работу в Киеве. В то же время, глава государства отметил недопустимость какого-либо раскола Украины введением чужой валюты или административного разделения:

"Любые попытки перевести нашу территорию в административную, валютную или любую другую систему россии будут означать только одно: сама россия от этого и пострадает. Наши ответы, санкции и другое реагирование свободного мира на агрессивные действия россии не заставят себя ждать".

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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