Зеленский: Жесткая ситуация в Харьковской области. Но у наших есть тактические успехи

Президент Украины Владимир Зеленский подбил очередные сутки полномасштабной войны с россией. Глава державы начал с фронта – там есть участки с обострением.

"Жесткая ситуация в Харьковской области. Но у наших военных, у наших разведчиков есть важные тактические успехи.

На Донбассе постоянные жестокие бомбардировки, удары по инфраструктуре и жилым районам свидетельствуют о том, что россия хочет сделать эту территорию безлюдной.

В Мариуполе, который был одним из самых развитых в регионе, русский концлагерь среди руин. И порядки оккупантов в той части, которую они, к сожалению, контролируют, циничнее того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы", - сказал Владимир Зеленский.