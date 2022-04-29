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Новый пакет санкций против россии. Он предусматривает начало поэтапного нефтяного эмбарго против страны-агрессора

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Новый пакет санкций против россии. Он предусматривает начало поэтапного нефтяного эмбарго против страны-агрессора

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Издание New York Times пишет о том, что в ближайшее время, а точнее – на следующей неделе, Европейским союзом будет одобрен новый пакет санкций против россии. Он предполагает начало поэтапного нефтяного эмбарго против страны-агрессора.

Нефтяное эмбарго станет самым большим и важным новым шагом в санкционном пакете. Скорее всего, сначала под санкции попадет российская танкерная нефть, и только после этого – трубопроводная. Весь процесс затянется на несколько месяцев.

Но, как отмечает издание, ссылаясь на дипломатов и чиновников, уже с самого начала процесса блок позволит своим членам постепенно свернуть действующие контракты с российскими нефтяными компаниями – по схеме, аналогичной предварительно одобренному угольному эмбарго, на введение которого было предоставлено 4 месяца.

Также New York Times отмечает, что шестой пакет санкций включает в себя санкции против крупнейшего банка россии – Сбербанка. До сих пор этот банк избегал влияния санкций.

Также ограничения будут введены против отдельных граждан россии.

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В статье: война с Россией
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