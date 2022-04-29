  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Есть очень высокий риск того, что любые переговоры с россиянами закроются
В тренде

Зеленский: Есть очень высокий риск того, что любые переговоры с россиянами закроются

Общие новости
(1 голосов)

Президент рассказал, на какой стадии сейчас находится переговорный процесс

Зеленский: Есть очень высокий риск того, что любые переговоры с россиянами закроются

ОП

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах возможных переговоров с российской стороной.

Его слова приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.

"Риски того, что полностью закроются любые разговоры (с россиянами – ред.), очень высокие. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все равно действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим", - подчеркнул он.

По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".

Читайте такжеЗеленский: Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности

"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но… если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", - отметил Зеленский.

По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и рф.

"Когда они что-то подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-нибудь будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", - подчеркнул Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде