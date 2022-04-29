Зеленский: Есть очень высокий риск того, что любые переговоры с россиянами закроются
Президент рассказал, на какой стадии сейчас находится переговорный процесс
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о перспективах возможных переговоров с российской стороной.
Его слова приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на польские СМИ.
"Риски того, что полностью закроются любые разговоры (с россиянами – ред.), очень высокие. Именно из-за тех последствий, которые Россия оставляет после себя, где бы они ни были, а они примерно одинаковы. Такое ощущение, что у них методичка по убийству, и они все равно действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем и видим", - подчеркнул он.
По словам президента, сейчас процесс переговоров с российской стороной "слишком замедлен".
"Потому что присутствие и диалог в видеоформате представителей делегации есть на каком-то уровне. Они говорят, затрагивают некоторые вопросы. Но… если меня интересует мнение нашей стороны, нашей делегации, нас интересует, что подготовили наши дипломаты и наши переговорщики, то там я не хотел чтобы мы играли в этот политический театр одного актера. Они там о чем-то говорят, но мы знаем, что окончательно все решает один человек", - отметил Зеленский.
По его мнению, для решения важных вопросов требуются только прямые переговоры президентов Украины и рф.
"Когда они что-то подтверждают, например, обмен – я в это не верю. Они подтверждают какой-то гражданский обмен, а потом что-то сорвалось. Один раз, другой, третий. Это говорит о том, что ответственность имеет у них один человек. И потому только прямые переговоры и прямые договоренности о чем-нибудь будут выполняться. Вот это моя вера и окончательное понимание всего этого процесса", - подчеркнул Зеленский.
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