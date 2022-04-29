Командир морпехов на Азовстали Волынский обратился к Эрдогану

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

Об этом Волынский заявил в эфире турецкого Habertürk TV.

"Уважаемый господин президент Реджеп Тайип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток.

С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Младшему здесь 4 месяца.

Пока я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - заявил Волынский.