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Командир морпехов на Азовстали Волынский обратился к Эрдогану

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Он просит применить процедуру "экстракшн" и вывезти гарнизон на территорию Турции

Командир морпехов на Азовстали Волынский обратился к Эрдогану

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Новина українською

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и просит применить к ним процедуру "экстракшн" и вывезти на территорию Турции.

Об этом Волынский заявил в эфире турецкого Habertürk TV.

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"Уважаемый господин президент Реджеп Тайип Эрдоган. К вам обращается майор морской пехоты Сергей Волынский. Сейчас исполняю обязанности 36 бригады морской пехоты, которая находится в мариупольском гарнизоне и ведет бои в окружении уже 65 суток.

С нами находится 600 военнослужащих, которые имеют ранения разной степени, которым очень нужна помощь. С нами есть гражданские лица, которые были ранены, которым также необходима ваша помощь. С нами на объекте также ищут безопасность сотни гражданских и десятки детей. Младшему здесь 4 месяца.

Пока я обращаюсь с просьбой к турецкому народу, к уважаемому господину президенту применить к нам процедуру экстракшн, сделать все для того, чтобы вывезти гарнизон Мариуполь на территорию Турции, практически забрать нас из "Азовстали" с гарантиями безопасности с турецкой стороны. Мы очень рассчитываем на вашу помощь", - заявил Волынский.

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В статье: война с Россией
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