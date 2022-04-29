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1300 ракет на сумму 7,5 миллиарда долларов. Известны затраты россиян на войну в Украине в части ракетных обстрелов

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Уничтожение Украины - дорогое удовольствие для россиян

1300 ракет на сумму 7,5 миллиарда долларов. Известны затраты россиян на войну в Украине в части ракетных обстрелов

Фото: Фокус

UA-Футбол
Новина українською

Издание Forbes провело интересное исследование российских расходов в войне с Украиной в части ракетных обстрелов. По данным источника, россия на протяжении почти двух месяцев выпустила по Украине 1 300 ракет, общая стоимость которых – не менее 7,5 миллиардов долларов.

россия выпустила по Украине 235 ракет "Калибр". Точное количество других типов ракет, выпущенных по Украине, посчитать сложно, поэтому по данным Минобороны на 24-е марта их соотношение таково: 62% ракет пришлось на "Искандер", 30% - на ракеты класса X и 8% - на "Точку-У" .

Стоимость ракет может сильно разниться. "Точка-У", по данным сайта Military Russia, оценивается в $300 тыс., стоимость "Калибра" - $6,5 млн. в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006-м году. Ракеты класса Х-101 более современны и совершенны, чем "Калибры", поэтому, по оценкам экспертов, в разы дороже.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Forbes

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