Зеленский планирует после войны провести в Украине перепись населения
Сколько человек погибло, никто точно не знает
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны на территории нашей страны будет проведена перепись населения.
Также Президент подчеркнул, что российские оккупанты уничтожают следы своих зверств.
Читайте такжеЗеленский: Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности
"Вы же знаете о примере мобильных крематориев, которые россияне завезли (в Мариуполь. - ред.) и сожгли трупы людей. В таких случаях будет сложное следствие.
Сколько человек погибло, никто точно не знает. Так что будет следствие, потом будет перепись населения". Надо же найти всех этих людей (погибших и исчезнувших. - ред.)", - пояснил Зеленский.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Цензор.НЕТ
Популярное сейчас
- Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами
- На парад 9 мая к путину не приедет даже лукашенко
- Смертность молодых бурятов после вторжения рф в Украину выросла в 2,7 раза
- В Полтаве звучат взрывы
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
Новости по теме
- 22:52 Украинские Зеленский: Каждый российский преступник должен быть и будет привлечен к ответственности
- 21:59 Украинские Зеленский заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей из Азовстали
- 20:23 Украинские После переговоров с главой ООН Зеленский надеется на успешный результат по разблокированию Азовстали
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти