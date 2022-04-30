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Зеленский планирует после войны провести в Украине перепись населения

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Сколько человек погибло, никто точно не знает

Зеленский планирует после войны провести в Украине перепись населения

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны на территории нашей страны будет проведена перепись населения.

Также Президент подчеркнул, что российские оккупанты уничтожают следы своих зверств.

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"Вы же знаете о примере мобильных крематориев, которые россияне завезли (в Мариуполь. - ред.) и сожгли трупы людей. В таких случаях будет сложное следствие.

Сколько человек погибло, никто точно не знает. Так что будет следствие, потом будет перепись населения". Надо же найти всех этих людей (погибших и исчезнувших. - ред.)", - пояснил Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Цензор.НЕТ

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