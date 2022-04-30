Соперник для сборной Украины, потенциальный владелец Челси. Главные новости за 29 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 29-е апреля.

Украинская сборная под руководством Александра Петракова вскоре начнет цикл подготовки к завершающей стадии отбора на Чемпионат мира-2022. В эту пятницу стал известен первый соперник "сине-желтых" на сборах. 11-го мая 2022-го года коллектив Петракова встретится с "Боруссией" из Менхенгладбаха. Встреча пройдет на стадионе "Боруссия Парк". Также существует вероятность того, что до игры против "Боруссии" украинская сборная проведет другой контрольный поединок.

Из-за санкций, которые наложены на Романа Абрамовича, у "Челси" в скором времени должен появиться новый владелец. В прошедшую пятницу в списке потенциальных владельцев действующего победителя ЛЧ появилась новая фамилия. По данным газеты The Times, владелец "Ineos" британский миллиардер Джим Рэтклифф попытается приобрести лондонский клуб. Его предложение равно четырем миллиардам фунтов. Пока что у него самая крупная заявка среди остальных конкурентов.

УПЛ продолжает терять кадры. В пятницу хавбек "Колоса" Анатолий Нуриев стал игроком азербайджанского клуба "Сумгайыта". Детали сделки остаются за кадром. По словам самого игрока он обдумывает вариант, что может остаться в Азербайджане . Напомним, что с марта 2021-го года он имеет тамошнее гражданство и выступает за местную сборную. На счету Нуриева девять поединков в составе "милли".

Ральф Рангник продолжает менять места работы. В пятницу официально стало известно, что нынешний рулевой "МЮ" примет сборную Австрии. Контракт вступит в силу летом и будет действителен до 2024-го года. Также возможна пролонгация на один год в случае выхода на Евро-2024. Параллельно с этим Ральф не прощается с "МЮ" - он будет занимать должность консультанта на протяжении двух ближайших лет. На посту главного тренера "дьяволов" его сменит Эрик тен Хаг.

Первого мая 2022-го года в Риге состоится финал Лиги Чемпионов по футзалу. В пятницу прошли матчи полуфиналов. В первой игре действующий обладатель трофея "Спортинг" без особых проблем одолел "Аньер Вилленюв". Итоговый счет встречи - 6:2 в пользу лиссабонцев. "Барселоне" же пришлось потрудиться более серьезно. Испанский коллектив за тайм пропустил трижды от "Бенфики", однако после не только сравнял, но и вышел вперед. Правда лиссабонцы смогли сравнять до конца основного времени, переведя встречу в экстра-тайм. Там "Барса" забила еще раз - 5:4 в пользу каталонцев. В финале "Спортинг" и "Барселона" встретятся второй раз кряду.