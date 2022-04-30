Воины ООС отбили на Луганском и Донецком направлениях четырнадцать атак россиян за сутки
Суточный отчет
фото - фейсбук
Операция объединенных сил отчитывается о фронтовых свершениях за сутки 29-го апреля. Защитниками Украины было отбито 14 атак врага. В ходе этого уничтожено:
- 11 танков;
- 7 артиллерийских систем;
- 27 единиц бронированной техники;
- одну боевую бронированную машину;
- 14 автомобилей врага.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.
Ранее суточный отчет с фронта опубликовала пресс-служба ОТГ "Восток".
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Источник:МЕТА
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