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Воины ООС отбили на Луганском и Донецком направлениях четырнадцать атак россиян за сутки

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Суточный отчет

Воины ООС отбили на Луганском и Донецком направлениях четырнадцать атак россиян за сутки

фото - фейсбук

UA-Футбол
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Операция объединенных сил отчитывается о фронтовых свершениях за сутки 29-го апреля. Защитниками Украины было отбито 14 атак врага. В ходе этого уничтожено:

  • 11 танков;
  • 7 артиллерийских систем;
  • 27 единиц бронированной техники;
  • одну боевую бронированную машину;
  • 14 автомобилей врага.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один самолет и семь беспилотных летательных аппаратов.

Ранее суточный отчет с фронта опубликовала пресс-служба ОТГ "Восток".

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В статье: война с Россией
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Источник:
МЕТА

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