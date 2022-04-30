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Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову

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И Приднестровье

Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову

Приднестровье

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщают различные источники, ссылаясь на консулов ​​и дипломатов, ряд стран мира призывают своих граждан в ближайшее время покинуть Молдову и Приднестровье. В частности, к этому призывают США, Великобритания, Франция, Германия, Израиль и Канада.

Примечательно, что аналогичный сценарий развивался и в Украине перед полномасштабным вторжением россии – консульства стран приостанавливали свою работу в Киеве, а своим гражданам рекомендовали покидать Украину.

В Приднестровье в последнее время обострилась ситуация – происходят обстрелы, террористическая угроза возросла до красного уровня, обустраиваются блокпосты, а граждане пытаются покинуть оккупированную россией территорию. Украинская разведка сообщает о том, что россия готовит провокации в Приднестровье с целью обвинить в этом Украину. Также известно, что полноценный захват части Молдовы кремлевская пропаганда декларирует как часть второй фазы "спецоперации".

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В статье: война с Россией
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