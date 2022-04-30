На войне за Украину погиб бывший морпех США
У него остался маленький сын
фото - Бріттані Кансел
25 апреля в Украине погиб 22-летний американец Вилли Джозеф Кансел, работавший на частную военную компанию.
По словам матери погибшего, которую цитирует CNN, Кансел - бывший морской пехотинец. Накануне он устроился на работу в частную военную подрядную компанию в дополнение к своей постоянной работе - офицера исправительного учреждения в Теннесси.
Когда в Украине началась полномасштабная война, компания искала подрядчиков для участия в боевых действиях в Украине, и Кансел согласился поехать, говорит его мать. Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины на платной основе.
Кансел был женат, 7 месяцев назад у него родился сын. Вдова погибшего военного Бриттани Кансел в комментарии Fox News сказала: "Мой муж действительно умер в Украине. Он отправился туда, желая помочь людям, он всегда чувствовал, что это его главная жизненная миссия... Мой муж был очень смелым и героем. Я не ожидала, что стану вдовой в 23 года или что наш сын быть без отца. Все, чего я хочу, это чтобы он вернулся домой, похоронить его должным образом".
Известие о смерти Кансела уже прокомментировал президент США Джо Байден: "Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка".
Ранее стало известно, что в Украине в ходе войны с россией был убит ветеран британской армии, 36-летний Скотт Сибли.
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