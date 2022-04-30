В Пентагоне не видят признаков возможного применения ядерного оружия россией

США не верят в угрозу применения россией ядерного оружия, несмотря на риторику москвы.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Минобороны США.

"Мы продолжаем ежедневно следить за их ядерным потенциалом, как это возможно, и мы не считаем, что существует угроза применения ядерного оружия или угрозы для территории НАТО", – отметил он.

Накануне глава российского МИД сергей лавров заявил, что Запад не должен недооценивать повышенные риски ядерного конфликта вокруг Украины. Также заметим, что российские пропагандистские сми постоянно эксплуатируют тему применения ядерного оружия против Украины или стран НАТО.